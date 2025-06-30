Суд вынес приговор четырем украинским военным за вторжение в Курскую область

СК: четверо солдат ВСУ получили до 17 лет за атаки в Курской области

Четверо военнослужащих 17-й отдельной танковой бригады ВСУ получили от 15 до 17 лет колонии строгого режима за террористическую деятельность на территории Курской области. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Следственного комитета России.

Согласно материалам дела, в октябре 2024 года Николай Таратута, Владимир Захарычев, Александр Королев и Антон Пецера в составе вооруженной группы незаконно пересекли границу России. В селе Ольговка Кореневского района они оборудовали огневые позиции, угрожали местным жителям оружием и препятствовали их эвакуации.

Военные неоднократно открывали огонь как по российским силовикам, так и по гражданскому населению. Все четверо были задержаны в ходе спецоперации российских военных.

Суд назначил максимальное наказание в 17 лет Владимиру Захарычеву. Александр Королев получил 16,5 года, Антон Пецера — 16 лет, а Николай Таратута — 15,5 года лишения свободы. Первые четыре года осужденные проведут в тюрьме, остальной срок -—в колонии строгого режима.

Ранее власти рассказали о ходе разминирования Курской области.