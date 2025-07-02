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Украинцы начали поддерживать идею о мире «любой ценой»

ТАСС: украинцы отказываются от финансирования ВСУ ради мира
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Emilio Morenatti/AP

Среди жителей Украины начало активно расходиться мнение о мире «любой ценой», которое связано со скорейшим урегулированием конфликта. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах по итогам мониторинга публикаций в соцсетях.

«В украинском обществе уже давно царят настроения «мир любой ценой». Мы неоднократно сталкивались и с более жесткими комментариями: «Чем больше вэсэушников будет уничтожено, тем скорее закончится война», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что авторы таких публикаций в соцсетях не только проживают на Украине, но и связаны с правительством страны.

В качестве одного из примеров российский силовик также привел комментарии малоизвестного пользователя Х, обсуждение которых активно ведется в последние дни в украинских чатах. Некий Х написал, что не хочет финансово поддерживать Вооруженные силы Украины (ВСУ), так как выступает за скорейшее урегулирование конфликта.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что украинский народ устал от боевых действий, однако продолжает верить в свое единство. Глава украинского МИД также предположил, что российские военные активизировались на передовой, так как «чувствуют» усталость украинцев.

Ранее украинский военный заявил о критической ситуации на фронте.

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