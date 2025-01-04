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Украинский военный заявил о критической ситуации на фронте

Экс-комбриг ВСУ Козел рассказал о критической ситуации на поле боя
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Экс-комбриг 53-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Козел предупредил о возможности обвала фронта. В интервью изданию «Страна.ua» он сообщил, что на поле боя сложилась критическая ситуация.

«Если ситуация не изменится, мы будем терять территорию тактически, а в худшем случае – оперативно, до половины области. Тактические потери могут составить 20 км, оперативные – 100 км, а стратегические – до 500 км», — отметил он.

Кроме того, Козел раскритиковал украинское командование, обвинив его в том, что после 2022 года было бездарно потеряно наилучшее элитное боевое подразделение мотивированных патриотичных украинцев.

4 января бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков призвал срочно вывести украинские войска с Кураховского района из-за угрозы окружения. По словам эксперта, Вооруженные силы Украины уже не способны эффективно обороняться в данной местности и, следовательно, необходимо спасти оставшийся личный состав и технику.

Ранее была названа главная задача российских солдат в зоне СВО в 2025 году.

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