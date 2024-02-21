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Кулеба признал усталость украинцев от боевых действий

Кулеба: украинский народ устал от войны, но испытывает чувство единства

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Ivan Lyubysh-Kirdey/Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу CNN признал, что украинский народ устал от боевых действий, однако продолжает верить в свое единство.

«Я думаю, что да, но люди устали. А чем сильнее вы устаете, тем более эмоциональными вы становитесь», — ответил он на вопрос журналистов, остается ли украинский народ единым.

Кроме этого, глава МИД предположил, что Россия активизировалась, потому что «чувствует» усталость украинцев.

Кроме этого, Кулеба обвинил западных партнеров в потере Авдеевки, так как они не поставили достаточно вооружений.

20 февраля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину об успехах российских военных в Авдеевке. По словам министра обороны, ВС РФ удалось взять территории при минимальных потерях — под контроль России перешел коксохимический завод, а теперь российские военные двигаются на Запад. Шойгу также рассказал Путину о «зачистке» села Крынки, которое «ставит точку в украинском контрнаступлении».

Ранее жителя Кузбасса задержали за попытку вступить в ряды ВСУ.

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