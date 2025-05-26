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Украинских солдат обвинили в стрельбе по пленным военным ВС РФ

ТАСС: бойцы ВСУ открыли огонь по двум пленным российским солдатам в Разливе
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Maksym Kishka/Reuters

Украинские военные открыли огонь по попавшим в плен бойцам Вооруженных сил РФ в селе Разлив, расположенном на Южно-Донецком направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на эвакуированную жительницу населенного пункта.

Женщина рассказала, что однажды утром они с сыном услышали звуки стрельбы, доносившиеся с улицы.

«Я говорю: «Ой, сын, не ходи пока управляться [с хозяйством]. Пусть отстреляются, успокоятся». Потом успокоилась эта перестрелка вся. Сын пошел [на улицу]», — вспомнила она.

По словам жительницы Разлива, чуть позже ее сын вернулся домой и рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) открыли огонь по двум пленным российским солдатам.

Как сказала женщина, преступление произошло на глазах у мирных граждан. При этом совершившие его украинские военные жили в соседнем с их доме.

1 апреля министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны взяли под контроль село Разлив в Донецкой народной республике (ДНР). Задачу выполнили подразделения группировки российских войск «Восток».

Бойцы этой же группировки нанесли поражение формированиям ВСУ в районе населенных пунктов Зеленое поле, Богатырь, Запорожье и Ялта. Потери украинских войск превысили 150 человек.

Ранее в РФ осудили украинского солдата за применение оружия против мирных жителей Курской области.

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