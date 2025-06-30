Россиянка рассказала, как ей удалось эвакуировать брата с Украины

Россиянка помогла эвакуироваться брату, проживавшему в подконтрольном Киеву Харькове, через сдачу в плен российским военным группировки войск «Север». Об этом ТАСС рассказала сама девушка.

Она сообщила, что вышла на бот «Сохрани себе жизнь» Telegram-канала «Северный ветер» и узнала о возможности сдачи в плен брата. Военные взяли у девушки первичные данные и приступили к кропотливой работе по эвакуации родственника россиянки. Все подробности этой операции держатся в секрете, чтобы обеспечить дальнейшую работу этой системы и безопасность военнослужащих с той стороны.

«Я бы советовала украинским женщинам обращаться к ребятам в бот <...>, возможно, удастся узнать какую-то информацию, потому что с той стороны (на Украине. — «Газета.Ru»), насколько я знаю, ни с кем нет связи, и мы брата через ту сторону даже не пытались найти», — поделилась россиянка.

Она добавила, что сейчас ее брат проходит проверку и фильтрацию российских спецслужб. Молодой человек уже обратился к президенту России с просьбой о получении гражданства.

До этого политолог Вадим Сипров назвал три варианта создания линии безопасности вдоль границы РФ. С ее помощью можно будет защитить мирных жителей от обстрелов ВСУ.

По его словам, это может быть демилитаризованная зона, бесполетная зона или территория, которую будут контролировать ВС РФ.

Ранее на Украине призвали активнее проводить эвакуацию в Сумской области.