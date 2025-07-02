Рогов прокомментировал ликвидацию командира 110-й бригады ВСУ

Ликвидация командира 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Захаревича послужит уроком украинским войскам, «которые пришли топтать сапогом южнорусские земли». Об этом заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, «это как минимум девятый комбриг ВСУ», который был уничтожен Вооруженными силами РФ за время проведения специальной военной операции.

«Ликвидация Захаревича — это не только урок оккупантам, которые пришли топтать сапогом южнорусские земли, но и очередное подтверждение точности и эффективности действий наших ребят на Запорожском фронте», — сказал Рогов.

Он отметил, что бригада, которой командовал Захаревич, регулярно «получала по зубам» от российских войск в Запорожской области, Донецкой народной республике, а также в Сумской области, куда ее перебрасывали для вторжения ВСУ в Курскую область.

1 июля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что высокопоставленного офицера, комбрига Сергея Захаревича больше нет в живых. По словам украинского лидера, во вторник весь день продолжался разбор завалов после российского удара по Гуляйполю, в результате которого был уничтожен Захаревич и другие военные из его подразделения.

Ранее в Сумской области ликвидировали солиста украинской рок-группы.