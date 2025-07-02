РИА Новости: пять соседних с Россией стран ведут интенсивную подготовку к войне

Пять граничащих с Российской Федерацией государств, активно готовясь к военному конфликту с Москвой, выходят из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом сообщает РИА Новости.

Под предлогом укрепления границ и защиты своей территории от возможного российского вторжения сейм Польши проголосовал за выход Варшавы из Оттавской конвенции. Глава военного ведомства Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не допустит ограничений, которые могут помешать обороноспособности страны.

Шаги по выходу из Оттавской конвенции приняли и другие граничащие с Россией европейские государства: Финляндия, Эстония, Латвия и Литва. В частности, литовские власти выделили €800 млн на производство противотанковых и противопехотных мин.

29 июня сообщалось, что Украина формально вышла из Конвенции о запрете противопехотных мин.

Оттавская конвенция, вступившая в силу в 1999 году, запрещает использование противопехотных мин, которые, по оценкам Международного комитета Красного Креста, наносят значительный вред мирному населению.

Ранее эксперт оценил намерение Польши и Прибалтики заминировать границы с РФ.