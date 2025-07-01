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Министр обороны Израиля анонсировал удары по Йемену

Глава минобороны Израиля Кац пообещал атаковать Йемен
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Thomas Koehler/Global Look Press

Израиль планирует нанести удары по Йемену. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац в соцсети X.

«После того как мы ударили по голове змеи в Тегеране, мы также ударим по хвосту змеи в Йемене», — написал он.

Кац пообещал, что любой, кто поднимет руку на Израиль, лишится этой руки.

По его словам, израильская армия поступит с Йеменом так же, как с Ираном.

Сегодня израильские военные зафиксировали ракетный запуск из Йемена в направлении еврейского государства. В нескольких районах Израиля прозвучали сирены оповещения. Военно-воздушные силы страны перехватили йеменскую ракету.

28 июня йеменские повстанцы, принадлежащие к движению «Ансар Аллах» (хуситы), атаковали баллистической ракетой «Зульфикар» объект в израильском городе Беэр-Шева. По словам представителя хуситской армии, на прошлой неделе хуситы также били по военным объектам, находящимся на территории израильских городов. Среди атакованных населенных пунктов — Хайфа, Тель-Авив и Беэр-Шева.

Ранее стало известно о планах Трампа заставить Израиль заключить соглашение с ХАМАС.

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