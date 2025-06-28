Хуситы нанесли ракетный удар по израильскому городу

Йеменские повстанцы, принадлежащие к движению «Ансар Аллах» (хуситы), атаковали объект в израильском городе Беэр-Шева, заявил представитель хуситской армии Яхья Сариа. Об этом сообщает телеканал Al Masirah.

«Йеменские вооруженные силы провели качественную военную операцию, атаковав баллистической ракетой «Зульфикар» чувствительный израильский объект в оккупированном районе Беэр-Шева. Операция успешно достигла своей цели», — сказал Сариа.

По его словам, на прошлой неделе хуситы также били по военным объектам, находящимся на территории израильских городов. Среди атакованных населенных пунктов — Хайфа, Тель-Авив и Беэр-Шева. Отмечается, что повстанцы «Ансар Аллах» впервые взяли ответственность за удары по Израилю со времени прекращения боевых действий между Ираном и еврейским государством.

До этого член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бухаити заявил, что договоренности Вашингтона с йеменским движением являются неактуальными после ударов США по Ирану. Он подчеркнул, что в рамках первой фазы хуситы будут обстреливать американские силы в Красном море.

Ранее стало известно о планах Трампа заставить Израиль заключить соглашение с ХАМАС.