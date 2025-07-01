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В Ростовской области объявили воздушную тревогу на фоне работы систем ПВО

Камбулова: в Ростовской области работают силы ПВО
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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) работают в Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале заявила глава города Таганрога Светлана Камбулова.

По ее словам, на всей территории региона была объявлена воздушная тревога. Жителям области порекомендовали покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.

Утром 1 июля в министерстве обороны России заявили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ночью 60 беспилотных летательных аппаратов украинской армии самолетного типа.

Больше всего беспилотников было сбито в Крыму и Ростовской области — 17 и 16 дронов соответственно.

Еще 11 дронов сбили над акваторией Азовского моря, пять – над территорией Курской области, четыре уничтожили в Саратовской области, три – над акваторией Черного моря, два – в Белгородской области и по одному БПЛА было уничтожено над территориями Воронежской и Орловской областей.

Ранее российские силы ПВО сбили вражеский беспилотник в Ростовской области.

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