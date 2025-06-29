Российские силы ПВО сбили вражеский беспилотник в Ростовской области

Слюсарь: силы ПВО уничтожили БПЛА в Ростовской области, пострадавших нет

Силы противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА в Куйбышевском районе Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Ночью силы и средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в Куйбышевском районе. Повреждений на земле не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Слюсарь уточнил, что по предварительным данным никто не пострадал.

До этого на территории всей Ростовской области была объявлена угроза атаки БПЛА.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Некоторые регионы делят уровни опасности на цвета — красный и желтый, где первый означает чрезвычайную опасность, а второй — потенциальную. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

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