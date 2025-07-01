В Китае рассказали о четком сигнале России Японии

Российские военные четко дали понять Японии, что РФ не позволит устраивать провокации у своих дальневосточных рубежей. Об этом заявил китайский портал Sohu.

«Это четкий сигнал российских военных для Токио: у вас ракеты, у меня флот, в Тихом океане нет места односторонним провокациям», — сказано в статье.

Силы Тихоокеанского флота (ТОФ) России с 16 по 30 июня провели учения в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей. силы Тихоокеанского флота (ТОФ). В публикации Sohu отмечается, что российские военные специально отрабатывали взаимодействие в пунктах базирования кораблей Тихоокеанского флота на полуострове Камчатка, показывая, что в случае нападения на главную базу во Владивостоке у ТОФ все равно останется способность к контратаке.

24 июня военные Японии провели учения с использованием противокорабельных ракет наземного базирования «Тип 88».

До этого министерство иностранных дел России выразило протест посольству Японии в связи с тренировочными стрельбами, которые 23 мая были проведены в открытом море в 18,5 км к северо-востоку от мыса Сирэтоко (острова Хоккайдо). Такие учения провел патрульный катер «Кавагири» Управления безопасности на море Японии.

Ранее МИД Японии заявил о намерении страны заключить мир с Россией.