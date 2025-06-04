Россия выразила протест посольству Японии из-за стрельб

Министерство иностранных дел России выразило протест посольству Японии в связи с проведением тренировочных стрельб 23 мая. Об этом говорится в сообщении на сайте российского министерства.

«Посольству Японии в Москве был заявлен решительный протест в связи с проведением 23 мая в открытом море в 18,5 км к северо-востоку от мыса Сирэтоко (о.Хоккайдо) тренировочных стрельб с участием патрульного катера «Кавагири», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стрельбы проводились без заблаговременного оповещения для иностранных кораблей и судов. В ноте МИД России изложено требование разъяснить суть произошедшего и принять меры, чтобы аналогичные инциденты не повторялись.

До этого сообщалось, что видео встречи президента России Владимира Путина с Акиэ Абэ, вдовой бывшего премьера Японии Синдзо Абэ, оказалось самым просматриваемым материалом в электронных версиях японских газет Asahi Shimbun и Yomiuri Shimbun.

Ранее Лавров заявил, что Россия не отказывалась от диалога с недружественными странами.