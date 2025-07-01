В Удмуртии ликвидировали открытое горение на предприятии после атаки БПЛА

Бречалов: в Ижевске ликвидировали горение в цехе предприятия после атаки БПЛА

Открытое горение ликвидировано в цехе предприятия после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Ижевске. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас идет проливка и разбор конструкций.

Глава региона добавил, что рядом с местом происшествия организован пункт временного размещения для эвакуированных сотрудников. Бречалов добавил, что он необходим тем, кто остался без связи и документов.

До этого в МЧС России заявили, что самолет Ил-76 ведомства доставит в Москву из Ижевска людей, которые пострадали при атаке украинских беспилотников.

В ночь на 1 июля и утром Ижевск подвергся атаке вражеских беспилотников. Главной целью украинцев стал электромеханический завод «Купол». По информации СМИ, в сторону региона было выпущено три беспилотника «Лютый», один удалось сбить.

Глава Бречалов сообщил, что в результате атаки три человека получили ранения, несовместимые с жизнью, еще 35 были госпитализированы с различными травмами. Среди пострадавших есть ребенок.

Ранее сообщалось, что пострадавшим от атаки дронов ВСУ в Удмуртии выплатят до 600 тысяч рублей