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Дания начнет призывать женщин на службу в армию наравне с мужчинами

Reuters: датских женщин начнут призывать на военную службу по жребию
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Shutterstock/FOTODOM

С 1 июля 2025 года женщины в Дании обязаны проходить военную службу наравне с мужчинами. Об этом сообщает Reuters.

Соответствующий закон принят парламентом еще в июне 2023 года, но вступил в силу он только сегодня.

Новые правила распространяются на гражданок, достигших 18-летнего возраста после этой даты. Им необходимо зарегистрироваться для оценки пригодности к службе.

До этого женщины могли служить только добровольно, теперь же будут призываться через ту же систему, что и мужчины: сначала набирают добровольцев, остальные места заполняются по жребию.

По данным на 2024 год, 24% новобранцев в датской армии составляли женщины-добровольцы. Реформа делает Данию одной из немногих стран Европы с гендерно-нейтральным призывом.

До этого в Telegram-канале российского посольства сообщили, что Дания поддерживает продолжение боевых действий на Украине и пытается дискредитировать переговоры по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом.

Ранее на Украине Рада приняла в первом чтении закон о мобилизации мужчин старше 60 лет.

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