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Названа главная цель Дании в конфликте на Украине

Посольство РФ: Дания пытается дискредитировать переговоры России и Украины
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Dragos Asaftei/Shutterstock/FOTODOM

Дания поддерживает продолжение боевых действий на Украине и пытается дискредитировать переговоры по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. Об этом говорится в Telegram-канале российского посольства в стране.

«Главная цель Дании — не окончание конфликта, а ослабление России, во имя которой можно жертвовать украинцами», — написала дипмиссия.

Представители посольства рассказали, что датские СМИ постоянно рассказывают о несопоставимо высоких потерях Вооруженных сил (ВС) РФ по сравнению с украинской армией. По словам дипломатов, подобные заявления направлены на то, чтобы заставить общественность поверить в возможность победы Украины в этом конфликте.

«Однако это иллюзия. Имеющиеся в публичном пространстве факты свидетельствуют о прямо противоположной ситуации с потерями», — говорится в комментарии.

До этого президент Украины Владимир Зеленский отказался признавать, что Россия побеждает в конфликте, назвав это «российской версией» трактовки ситуации на фронте. Украинский лидер заявил, что ВСУ «почти три недели отражают новое наступление» ВС РФ, и русские «не так уж и успешны, мягко говоря».

Ранее эксперт объяснил, почему ЕС не заинтересован в окончании конфликта на Украине.

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