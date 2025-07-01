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Испанского наемника заочно осудят в ДНР за участие в боях на стороне ВСУ

Прокуратура: в Донецке в суд направили уголовное дело наемника ВСУ из Испании
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Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Донецкая прокуратура направила в суд заочное уголовное дело против 28-летнего испанца Пиказо Давида Фернандеса, обвиняемого в наемничестве на стороне ВСУ. Об этом сообщили на сайте Генпрокуратуры РФ.

Мужчина заочно обвиняется по статье о участии наемника в вооруженном конфликте (ч. 3 ст. 359 УК РФ). По данным следствия, с марта 2022-го по апрель 2025 года Фернандес проходил подготовку на украинских базах, освоил обращение с оружием и тактику боевых действий. Он служил в 59-й мотопехотной, а позже — в 59-й штурмовой бригаде ВСУ, участвуя в боях против российской армии за вознаграждение свыше 3 млн рублей.

Суд ДНР уже заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Испанца объявили в международный розыск.

Накануне в России заочно приговорили гражданина Грузии Георгия Гогадзе к 14 годам лишения свободы за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины. По данным следствия, в 2022 году Гогадзе приехал на Украину, где подписал контракт с военизированным формированием и стал наемником. Он прошел военную подготовку, получил оружие, боеприпасы и все необходимое для участия в боевых действиях.

Ранее СМИ сообщили, что Украина не эвакуирует раненых иностранных наемников.

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