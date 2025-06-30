Грузинского наемника заочно осудили в России за участие в конфликте на Украине

СК: грузинский гражданин Гогадзе получил 14 лет за участие в боях на Украине

В России заочно приговорили гражданина Грузии Георгия Гогадзе к 14 годам лишения свободы за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

По данным следствия, в 2022 году Гогадзе приехал на Украину, где подписал контракт с военизированным формированием и стал наемником. Он прошел военную подготовку, получил оружие, боеприпасы и все необходимое для участия в боевых действиях.

Следствие установило, что за денежное вознаграждение он выполнял приказы командования и участвовал в боях против подразделений ДНР, ЛНР и российских военных.

Суд признал собранные следствием материалы достаточными для вынесения приговора. Гогадзе заочно назначено наказание — 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск, также по ходатайству следствия в его отношении заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

На прошлой неделе российский суд заочно приговорил гражданина Германии Филиппа Артура Лихса к 14 годам колонии строгого режима. Следствие считает, что немец действовал из корыстных побуждений и за деньги.

Ранее СМИ сообщили, что Украина не эвакуирует раненых иностранных наемников.