Назначена дата рассмотрения жалобы на приговор экс-командующему Попову

Второй Западный окружной военный суд 25 июля рассмотрит жалобы сторон на приговор, вынесенный Тамбовским гарнизонным военным судом бывшему командующему 58-й армией Ивану Попову и предпринимателю Сергею Моисееву. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно материалу «Ъ», помимо самих осужденных, приговор обжаловала администрация Запорожской области. Ее представитель заявил, что чиновники не могут быть потерпевшими, так как металл выделил не сам орган власти, а созданное им ГУП «Добровольческий батальон имени П. А. Судоплатова». Адвокат бывшего генерала, Сергей Буйновский, сообщил, что его клиент намерен участвовать в апелляционном заседании по видеосвязи.

Попов был обвинен в хищении в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для гуманитарной помощи.

По версии следствия, он вступил в преступный сговор с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым и бизнесменом Сергеем Моисеевым. В результате были похищены металлоконструкции на сумму свыше 114,5 млн рублей. Основным фигурантом в этом деле был генерал-лейтенант Олег Цоков, который, по версии следствия, вовлек Попова в преступную схему, поскольку он знал о якобы увлеченности сослуживца ставками на спорт. Попов же это отрицает.

В апреле текущего года Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил Попова к пяти годам колонии общего режима.

Ранее участники СВО записали видеообращение в защиту генерала Попова.