Появились подробности крушения истребителя в Нижегородской области

Истребитель Су-27, потерпевший крушение в Выксунском районе Нижегородской области, выполнял учебный полет без боевого вооружения на борту. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на оперативные службы.

По данным канала, экипаж до последнего пытался отвести падающий истребитель от населенных пунктов. Предварительные данные свидетельствуют, что оба пилота успели катапультироваться. Одного из них уже нашли спасатели: по предварительной оценке, он не получил видимых повреждений.

Поиск второго летчика продолжается с привлечением авиации и беспилотников. Поисковые группы сосредоточились на территории юго-восточнее поселка Велетьма — открытого огня или задымления не зафиксировано.

28 июня в Подмосковье произошло крушение легкомоторного самолета Як-18Т. Его двигатель вышел из строя, когда пилот выполнял фигуру высшего пилотажа (бочку). Воздушное судно вылетело с аэродрома Северка без согласования. При крушении Як-18Т пилот и пассажиры не выжили.

Ранее российские силы сбили истребитель F-16 ВСУ.