Россиянин, сбивший украинские дроны камнями, отправился в армию

Россиянин Сергей Миронов, который сбивал украинские беспилотники камнями в Усолье Иркутской области, отправился в армию. Об этом сообщает IrkutskMedia.

Отмечается, что мужчина получил нагрудный знак «Команда Путина». Представители Народного фронта вручили 21-летнему гражданину России в день, когда он отправлялся на срочную службу в армию.

«Наше дело — жить, зная, что должны защищать свой очаг, семью, народ», — сказал Миронов во время награждения.

Он рассказал, что, увидев беспилотники и услышав взрывы, он объединился с местными жителями, и вместе им удалось дать отпор. Вместе с Мироновым были награждены еще 28 человек, которые участвовали в отражении украинской атаки.

1 июня Telegram-канал Babr Mash сообщал, что водители пытались закидать камнями вылетающие из фуры дроны. Часть беспилотников атаковала военную часть.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что при атаке ВСУ на Удмуртию пострадал ребенок.