Украина модернизировала ударный беспилотник, ударивший по Ижевску

Украина усовершенствовала дальнобойный беспилотный летательный аппарат «Лютый», который неоднократно использовался для нанесения ударов по объектам в России. Об этом сообщает Telegram-канал «Воевода Вещает».

Отмечается, что вместо шасси улучшенный дрон запускается с платформы. Кроме того, у БПЛА уменьшили эффективную площадь рассеяния и улучшили аэродинамику. «Грамотно», — заключается в публикации.

В ночь на 1 июля и утром Ижевск в Удмуртской Республике подвергся атаке украинских дронов. Целью удара стал электромеханический завод «Купол», выпускающий ЗРК «Тор». По информации СМИ, в атаке участвовали три беспилотника «Лютый», один удалось сбить.

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов сообщил, что в результате этих ударов пострадали не менее 35. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России заявили о нехватке у ВСУ беспилотников «Лютый».