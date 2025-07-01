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Украина модернизировала ударный беспилотник, ударивший по Ижевску

«Воевода Вещает»: Украина модернизировала ударный беспилотник «Лютый»
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Evgeniy Maloletka/AP

Украина усовершенствовала дальнобойный беспилотный летательный аппарат «Лютый», который неоднократно использовался для нанесения ударов по объектам в России. Об этом сообщает Telegram-канал «Воевода Вещает».

Отмечается, что вместо шасси улучшенный дрон запускается с платформы. Кроме того, у БПЛА уменьшили эффективную площадь рассеяния и улучшили аэродинамику. «Грамотно», — заключается в публикации.

В ночь на 1 июля и утром Ижевск в Удмуртской Республике подвергся атаке украинских дронов. Целью удара стал электромеханический завод «Купол», выпускающий ЗРК «Тор». По информации СМИ, в атаке участвовали три беспилотника «Лютый», один удалось сбить.

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов сообщил, что в результате этих ударов пострадали не менее 35. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России заявили о нехватке у ВСУ беспилотников «Лютый».

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