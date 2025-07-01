Военный эксперт объяснил принцип работы оружия КНР против электросетей

Военный обозреватель Влад Шлепченко в эфире Tsargrad.tv прокомментировал новость о том, что в Китае разработали оружие, способное выводить из строя электростанции. По его мнению, речь идет не о графитовой бомбе, о чем можно было подумать, а об электромагнитной.

Он пояснил, что внутри самого боеприпаса имеется камера, в которой создается электромагнитная волна, усиливающаяся при взрывном обжатии. При срабатывании бомбы, по его словам, происходит сильный всплеск энергии, который выжигает незащищенную электронику, у которой нет заземления.

«Отмечу, по электромагнитным бомбам были заявления, публикации о том, что американцы применяли их в 2003 году в рамках операции «Шок и трепет» против Ирака. <…> Точно так же, по неким слухам и расхожей информации у России тоже есть такие боеприпасы, которые сжигают всю электронику. Но после трех лет войны мы не видим никаких признаков того, чтобы они применялись», — сказал Шлепченко.

Накануне Центральное телевидение Китая (CCTV) показало анимированное видео с оружием, способным выводить из строя электростанции, линии электропередачи и вызывать «полное отключение электроэнергии» в зоне поражения.

CCTV со ссылкой на Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и технологий уточняет, что оружие может поражать системы противника на площади не менее 10 тыс. кв. м. Дальность его действия составляет 290 км, а заряд весит 490 кг. По мнению экспертов, речь идет о графитовой бомбе или ракете.

Ранее на Украине начали тестировать умные бомбы, скопированные у России.