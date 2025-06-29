В Китае показали оружие, созданное для выведения из строя электросетей врага

Центральное телевидение Китая (CCTV) показало анимированное видео с оружием, способным выводить из строя электростанции, линии электропередачи и вызывать «полное отключение электроэнергии» в зоне поражения. Об этом пишет The South China Morning Post (SCMP).

В ролике оружие запускается с наземного транспортного средства, после чего происходит выброс 90 цилиндрических суббоеприпасов. Эти баллончики подпрыгивают при ударе, а затем взрываются в воздухе, рассеивая тонкие химически обработанные углеродные нити, предназначенные для короткого замыкания в высоковольтной энергетической инфраструктуре.

CCTV со ссылкой на Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и технологий уточняет, что оружие может поражать системы противника на площади не менее 10 тыс. кв. м. Дальность его действия составляет 290 км, а заряд весит 490 кг. По мнению экспертов, речь идет о графитовой бомбе или ракете.

В конце января в Китае состоялись финальные испытания секретной гиперзвуковой ракеты класса «воздух-воздух». Ученые рассказали, что ракеты выдержали экстремальные тесты на термостойкость, чтобы соответствовать строгим требованиям к характеристикам ВВС Народно-освободительной армии страны.

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