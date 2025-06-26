На Украине начали тестировать умные бомбы, скопированные у России

Украинское конструкторское бюро «Медоед» провело испытания адаптированной от России «умной» бомбы — фугасной авиабомбы ФАБ с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) весом 500 килограммов. Об этой «разработке» сообщил сам концерн в интервью Defense Express.

В бюро заявили, что «аналог российских корректируемых авиабомб» в Украине (фугасные авиабомбы с УМПК называются более общим термином «корректируемые авиабомбы») в настоящее время испытывается при сбросах с Су-24. При этом на бомбе используются съемные «крылья», что подразумевает копирование российской ФАБ-500.

«Разработчики решили не изобретать велосипед, не тратя время на поиски новых решений, и фактически воспроизвели внешний вид российского УМПК», — отмечается в материале.

Однако, как утверждают конструкторы, «внутри он, конечно, отличается», но никаких пояснений по этому поводу не предоставлено.

По информации «Медоеда», «украинская КАБ«корректируемая после сброса способна поразить цель на расстоянии 60 километров, однако в будущем планируется увеличить дальность до 80 километров. Впереди ожидается еще «десяток испытаний» и дальнейшая экспертиза в минобороны Украины.

В бюро отметили, что финансирование на разработку и ускорение испытаний недостаточное, несмотря на то, что потребность ВСУ в дальнобойных бомбах «очень велика»: спрос оценивается в 100 единиц в сутки.

26 июня ВКС РФ ударили авиабомбами ФАБ по позициям ВСУ в Днепропетровской области и ДНР.

Ранее политолог заявил, что США бросят Украину ради конфликта с Китаем.