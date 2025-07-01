Военный эксперт сообщил о попытке ВСУ переправиться на левый берег Днепра

Украинские военные пытаются атаковать и переправиться на левый берег Днепра. Об этом заявил военный эксперт Виталий Киселев, передает ТАСС.

«На днепропетровском направлении <…> продолжается уничтожение диверсионных разведывательных групп противника по реке Днепр, где уже констатируется по факту более 3 тыс. человек без вести пропавших с учетом того, что ежедневно они пытаются <...> на лодках, на резиновых пытается отправить на левый берег...», — сказал он.

1 июля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо допустил, что ВСУ могут вывести войска из правобережной части региона.

По его словам, шансы на такой сценарий в будущем возрастают с каждым днем, «особенно с учетом внутреннего износа ВСУ, растущей усталости в украинском обществе и провала наступательных операций».

При этом в данный момент говорить об этом преждевременно, добавил губернатор региона.

Ранее сообщалось, что ВС РФ продолжают рейды на правый берег Днепра в Херсонской области.