На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сальдо рассказал о попытках ВСУ пересечь Днепр

Сальдо: силы РФ подавляют огнем попытки ВСУ пересечь Днепр в Херсонской области
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются форсировать Днепр в Херсонской области, но все они пресекаются немедленным и жестким огнем со стороны российских войск. Об этом сообщил в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо.

По его словам, в настоящее время левобережье Днепра находится под контролем Вооруженных сил России. Чиновник подчеркнул, что любая попытка ВСУ высадиться на берег встречает немедленный и жесткий огонь.

Украинская армия несет потери и в технике, и в живой силе, добавил губернатор.

Также Сальдо допустил, что ВСУ могут вывести войска из правобережной части региона. По его словам, шансы возрастают с каждым днем, особенно с учетом внутреннего износа ВСУ, растущей усталости в украинском обществе и провала наступательных операций

Херсонская область по итогам референдума, прошедшего в сентябре 2022 года, стала новым субъектом Российской Федерации. Часть региона, в том числе город Херсон, до сих пор остается под контролем Украины. С 20 октября 2022 года в Херсонской области введено военное положение.

Ранее Зеленского обвинили в хайпе на пропаже солдат ВСУ в Херсонской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами