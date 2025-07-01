Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются форсировать Днепр в Херсонской области, но все они пресекаются немедленным и жестким огнем со стороны российских войск. Об этом сообщил в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо.

По его словам, в настоящее время левобережье Днепра находится под контролем Вооруженных сил России. Чиновник подчеркнул, что любая попытка ВСУ высадиться на берег встречает немедленный и жесткий огонь.

Украинская армия несет потери и в технике, и в живой силе, добавил губернатор.

Также Сальдо допустил, что ВСУ могут вывести войска из правобережной части региона. По его словам, шансы возрастают с каждым днем, особенно с учетом внутреннего износа ВСУ, растущей усталости в украинском обществе и провала наступательных операций

Херсонская область по итогам референдума, прошедшего в сентябре 2022 года, стала новым субъектом Российской Федерации. Часть региона, в том числе город Херсон, до сих пор остается под контролем Украины. С 20 октября 2022 года в Херсонской области введено военное положение.

Ранее Зеленского обвинили в хайпе на пропаже солдат ВСУ в Херсонской области.