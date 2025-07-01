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В Херсонской области допустили вывод войск ВСУ из правобережной части региона

Сальдо: ВСУ могут вывести войска из правобережной части Херсонской области
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо допустил, что ВСУ могут вывести войска из правобережной части региона. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все возможно в будущем, если на то будет политическое и военное решение. Шансы возрастают с каждым днем, особенно с учетом внутреннего износа ВСУ, растущей усталости в украинском обществе и провала наступательных операций», — поделился Сальдо.

Он уточнил, что сейчас о таком сценарии говорить преждевременно.

До этого Сальдо сообщал, что российские бойцы продолжают совершать рейды на правый берег Днепра в Херсонской области.

По его словам, российские войска проводят рейды и выполняют задачи по дестабилизации позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, это является частью оперативной тактики, которая направлена на сдерживание противника и разведку.

Херсонская область по итогам референдума, прошедшего в сентябре 2022 года, стала новым субъектом Российской Федерации. Часть региона, в том числе город Херсон, до сих пор остается под контролем Украины. С 20 октября 2022 года в Херсонской области введено военное положение.

Ранее Сальдо назвал Украину исконно русской землей.

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