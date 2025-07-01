В Херсонской области допустили вывод войск ВСУ из правобережной части региона

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо допустил, что ВСУ могут вывести войска из правобережной части региона. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все возможно в будущем, если на то будет политическое и военное решение. Шансы возрастают с каждым днем, особенно с учетом внутреннего износа ВСУ, растущей усталости в украинском обществе и провала наступательных операций», — поделился Сальдо.

Он уточнил, что сейчас о таком сценарии говорить преждевременно.

До этого Сальдо сообщал, что российские бойцы продолжают совершать рейды на правый берег Днепра в Херсонской области.

По его словам, российские войска проводят рейды и выполняют задачи по дестабилизации позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, это является частью оперативной тактики, которая направлена на сдерживание противника и разведку.

Херсонская область по итогам референдума, прошедшего в сентябре 2022 года, стала новым субъектом Российской Федерации. Часть региона, в том числе город Херсон, до сих пор остается под контролем Украины. С 20 октября 2022 года в Херсонской области введено военное положение.

Ранее Сальдо назвал Украину исконно русской землей.