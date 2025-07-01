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В России изучат доклад об обнаружении отравляющих веществ в зоне боевых действий

ТАСС: РФ изучит доклад ОЗХО об обнаружении отравляющих веществ на Украине
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Yves Herman/Reuters

Российские эксперты изучат доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) от 26 июня об обнаружении отравляющих веществ в зоне боевых действий на Украине. Об этом заявили ТАСС в постпредстве РФ при организации.

В постпредстве рассказали, что ранее техсекретариат ОЗХО выпустил третий по счету доклад, в котором подтвердил наличие вещества CS (хлорбензальмалонодинитрил) «в неких отобранных украинцами трофеях».

«Наши эксперты его тщательно изучат и дадут соответствующую оценку», — подчеркнули там.

В постоянном представительстве РФ при ОЗХО считают, что по итогам представленных организацией докладов с Украины государства — участники Конвенция о запрещении химического оружия и мировое сообщество оказываются введены в заблуждение.

При этом технический секретариат Организации по запрещению химического оружия полностью игнорирует российские данные о нарушениях конвенции, добавили там.

В январе посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник заявлял, что российская сторона выявляет новые факты применения Украиной отравляющих веществ.

Ранее сообщалось, что Россия не получила внятных ответов от ОЗХО по докладу о слезоточивом газе.

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