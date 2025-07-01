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На Украине обнаружили военную экипировку с нацистской символикой

РИА Новости: украинские магазины продают экипировку с нацистской символикой
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Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade/AP

На Украине магазины с военной экипировкой продают одежду с нацистской символикой, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что один из украинских интернет-магазинов опубликовал в своем аккаунте в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото одежды с гербом нацистской Германии, только вместо свастики в дубовом венке изображен герб Украины.

Иностранные пользователи отметили, что украинцы называют себя «ненацистами», но производят одежду с такой символикой.

«Украинцы: «Мы не нацисты». Также украинцы: «Сделаем нацистские шорты», — прокомментировал пользователь с никнеймом thecavedoctrine.

В другом украинском магазине серию одежды с нацистской символикой назвали «Голубь мира», на что пользователь с никнеймом apollinariia3346 отметил, что авторы публикации не разбираются в птицах.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что германских и украинских нацистов объединяет отношение к тем, кого они хотят поработить.

Ранее Лавров назвал правительство Украины «выкормленными нацистами».

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