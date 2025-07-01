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Опубликованы фото последствий прилета ракет ВСУ по Донецку

Ruptly показало последствия ударов ВСУ по Донецку
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Дмитрий Ягодкин/ТАСС

В сети появились кадры, демонстрирующие последствия обстрелов Донецка со стороны Вооруженных сил Украины. В результате атаки возник пожар на территории рынка, повреждены близлежащие здания, сообщает агентство Ruptly.

На месте происшествия работают спасательные службы и бригады скорой медицинской помощи.

До этого сообщалось, что в результате ракетного удара, нанесенного Вооруженными силами Украины по Донецку с использованием ракет Storm Shadow, один человек получил несовместимые с жизнью травмы, и не менее двух мирных жителей получили ранения.

В результате обстрела возник пожар на рынке, расположенном в центральной части города.

На месте происшествия работают оперативные бригады, оказывающие помощь пострадавшим. Городские службы предупреждают население о возможной угрозе новых атак с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракет.

Ранее дроны ВСУ повредили здание школы в ДНР.

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