На Украине нашли обломок отработавшего российского беспилотника с веселым рисунком

На Украине сняли на видео обломок отработавшего российского БПЛА со смайликом

Житель Украины снял на видео обломок отработавшего беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Герань-2», на котором нарисован смайлик. Об этом сообщает Telegram-канал Military Theme Z.

На кадрах видна часть крыла дрона, которая уцелела при взрыве боевой части. На ней белым маркером нарисована веселая физиономия.

Автор видео, не стесняясь в выражениях, прокомментировал находку, заявив, что дроны не только наносят удары, но еще и смеются при этом.

30 июня сообщалось, что Вооруженные силы России применили новейшие ударные беспилотники «Герань-3» в зоне специальной военной операции.

25 июня мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что семь российских беспилотников ударили по Киевскому району города. Целью атаки стало промышленное предприятие.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Минобороны заявили о массированном ударе по объектам на Украине.