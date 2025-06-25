Российские дроны нанесли удар по Харькову

Российские беспилотные летательные аппараты атаковали Харьков. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, по Киевскому району нанесли удары семь российских беспилотников. Дроны атаковали находившееся там промышленное предприятие.

24 июня депутат Верховной рады Максим Бужанский сообщил, что около пяти взрывов произошло в городе Днепре на юго-востоке Украины.

В ночь на 24 июня в Харькове прогремело несколько взрывов. В городе звучала сирена воздушной тревоги, население призывали пройти в укрытия. В нескольких городских районах раздалось по меньшей мере три взрыва.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее военкор рассказал об одном из самых мощных ударов по Киеву.