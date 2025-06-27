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Британский эксперт оценил поддержку Украины Западом: «Без шансов»

Аналитик Меркурис: саммит НАТО показал, что Зеленского сбрасывают со счетов
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Toby Melville/Reuters

Приверженность Запада поддержке Украины падает, украинского лидера Владимира Зеленского фактически сбрасывают со счетов. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

«Приверженность Запада проекту Украина начинает сходить на нет… Без шансов», — оценил он итоги прошедшего саммита НАТО в Гааге.

По словам военного аналитика, США в будущем вряд ли станут снова поставлять Киеву системы ПВО Patriot, а также откажутся от каких-либо обязательств перед Украиной.

Кроме того, указал Меркурис, Соединенные Штаты на сегодняшний день отказались принять новые санкции против РФ, что может говорить о стремлении развивать диалог с Москвой в ущерб интересам Киева.

До этого британская газета The Telegraph писала, что Зеленский на саммите НАТО в Гааге начал осознавать, что Украина не способна победить Россию на поле боя.

Ранее СМИ заметили «печальный» вид Зеленского на саммите НАТО.

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