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США решили продать Марокко ракеты для Stinger на $825 млн

Госдеп США одобрил продажу Марокко ракет для ПЗРК Stinger
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Global Look Press

Госдепартамент Соединенных Штатов одобрил возможную сделку с Марокко на поставку ракет для ПЗРК Stinger. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Пентагона.

«Госдепартамент принял решение об одобрении возможной иностранной военной продажи Королевству Марокко ракет FIM-92K Stinger Block I и соответствующего оборудования на предполагаемую стоимость $825 млн», — говорится в обращении.

Кроме того, госдеп одобрил поставки Филиппинам вертолетов TH-73A Thrasher стоимостью $120 млн.

14 апреля президент Украины Владимир Зеленский дал интервью телеканалу CBS, в котором посетовал, что США не предоставляют Украине системы ПВО Patriot, хотя «такая договоренность была в НАТО на юбилейном саммите».

По словам Зеленского, США говорят, что соответствующей возможности нет, в то же время они передают системы Patriot Израилю. Украинский президент добавил, что Киев готов купить у США 10 Patriot за $15 млрд.

Ранее Трамп пожаловался на то, что Украина постоянно просит ракеты у США.

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