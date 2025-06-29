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Стало известно об уничтожении роты ВСУ в Сумской области

ТАСС: у Яблоновки уничтожили роту танковой бригады ВСУ
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Oleg Petrasiuk/Reuters

В районе населенного пункта Яблоновка в Сумской области уничтожена рота танковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Подтверждается информация о прикомандировании четвертой роты 1-й отдельной танковой бригады ВСУ к 425-му отдельному штурмовому полку, в составе которого весь ее личный состав был уничтожен бойцами «Севера» в районе Яблоновки», — сказали силовики.

По информации силовых структур, в настоящее время командование ВСУ доукомплектовывает штурмовые подразделения, работающие на Сумском направлении, военнослужащими танковых и механизированных бригад. После этого украинские войска пытаются контратаковать у Алексеевки, Новониколаевки, Юнаковки, Яблоновки и Садков Сумской области, но несут потери, отметили силовики.

Накануне координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Сумской области были поражены пункт дислокации иностранных наемников в отельно-ресторанном комплексе и место размещения украинских диверсантов. Кроме того, добавил подпольщик, удары по военной логистике ВСУ были нанесены в Харьковской области.

Ранее командование ВСУ перебросило элитный батальон в Сумскую область.

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