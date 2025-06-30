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Российский военный рассказал об укрепрайоне ВСУ вокруг Шевченко

РИА Новости: ВСУ оборудовали мощный укрепрайон вокруг поселка Шевченко
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Украинские военные создали мощный укрепрайон вокруг поселка Шевченко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врио заместителя командира 57-й отдельной мотострелковой бригады российской группировки войск «Восток» с позывным «Прометей».

По словам военнослужащего, Шевченко является очень крупным укрепрайоном, который вмещал в себя около 400 строений, в том числе и жилых.

«Прометей» рассказал, что каждое строение было укреплено Вооруженными силами Украины (ВСУ) и имело оборонительные сооружения.

«То есть противник подошел с ответственностью к тому, чтобы мы не взяли этот населенный пункт. Так как он стоит на пересечении трех областей (Донецкой народной республики (ДНР), Запорожской и Днепропетровской. — «Газета.Ru»)», — сказал военный.

По его словам, ВСУ использовали колючую проволоку, противотанковые рвы, а также противопехотные и противотанковые минные заграждения.

26 июня Минобороны России сообщило о взятии под контроль сразу двух населенных пунктов в Донецкой народной республике за сутки. Так, бойцы группировки «Центр» продвинулись вглубь украинской обороны и взяли под контроль село Новосергеевка. Одновременно подразделения группировки «Восток» взяли под контроль село Шевченко в ДНР.

Ранее украинские СМИ сообщили о боях в Днепропетровской области.

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