В США заявили о планах усиления танков Abrams после их провала на Украине

MWM: США модернизируют танки Abrams после их провала на Украине

США планируют модернизировать танки Abrams после их провала на Украине. Об этом сообщило американское издание Military Watch Magazine (MWM).

По данным издания, американская армия обеспокоилась живучестью танков. В связи с этим правительство США выделило более $107 млн на создание новых систем защиты, отметили журналисты. В частности, средства направят на разработку и внедрение новых покрытий, комплектов пассивной защиты и новых лазерных систем предупреждения.

«Хотя Abrams ранее несли значительные потери от легковооруженных военизированных формирований, когда они были развернуты как иракской армией, так и армией Саудовской Аравии в 2010-х годах, масштаб потерь, с которыми столкнулась украинская армия в гораздо более интенсивных боевых действиях, по оценкам аналитиков, запятнал ее репутацию», — говорится в материале.

9 июня сообщалось, что с начала 2024 года российские военные вывели из строя 26 американских танков Abrams. Таким образом, у украинской армии осталось лишь пять из 31 машины, ранее поставленных США.

Ранее на Западе заявили, что новые поставки Abrams не помогут Украине.