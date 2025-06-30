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В США заявили о планах усиления танков Abrams после их провала на Украине

MWM: США модернизируют танки Abrams после их провала на Украине
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Global Look Press

США планируют модернизировать танки Abrams после их провала на Украине. Об этом сообщило американское издание Military Watch Magazine (MWM).

По данным издания, американская армия обеспокоилась живучестью танков. В связи с этим правительство США выделило более $107 млн на создание новых систем защиты, отметили журналисты. В частности, средства направят на разработку и внедрение новых покрытий, комплектов пассивной защиты и новых лазерных систем предупреждения.

«Хотя Abrams ранее несли значительные потери от легковооруженных военизированных формирований, когда они были развернуты как иракской армией, так и армией Саудовской Аравии в 2010-х годах, масштаб потерь, с которыми столкнулась украинская армия в гораздо более интенсивных боевых действиях, по оценкам аналитиков, запятнал ее репутацию», — говорится в материале.

9 июня сообщалось, что с начала 2024 года российские военные вывели из строя 26 американских танков Abrams. Таким образом, у украинской армии осталось лишь пять из 31 машины, ранее поставленных США.

Ранее на Западе заявили, что новые поставки Abrams не помогут Украине.

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