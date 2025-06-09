РИА Новости: у ВСУ осталось лишь пять танков Abrams из 31-го поставленного

С начала 2024 года российские военные вывели из строя 26 американских танков Abrams. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, у украинской армии осталось лишь пять из 31 танка, ранее поставленного США.

О передаче танков М1 Abrams Украине в январе 2023 года объявил тогдашний президент США Джо Байден. Первый танк этого типа был подбит бойцами группировки «Центр» 26 февраля 2024 года на Авдеевском направлении.

M1 Abrams — основной боевой танк, состоящий на вооружении армии США.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Серийное производство машины, получившей название М1 General Abrams, началось 28 февраля 1980 года. Танк назвали в честь генерала Крейтона Абрамса, командовавшего в период Второй мировой войны танковым батальоном, а впоследствии руководившего операциями американской армии во Вьетнаме и лично занимавшегося вопросами проекта ХМ1 будучи начальником Главного штаба сухопутных войск США.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал о слабых местах танков Abrams.