Российский военный рассказал о бое на ножах с ВСУ

Российские военнослужащие сражались с солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) за село Петровское на ножах. Об этом заявил военный ВС РФ Наиль Вялшин, его комментарий опубликовало министерство обороны России в Telegram-канале.

Описывая, как велись бои за населенный пункт, Вялшин отметил, что российским бойцам часто приходилось заходить со стороны лесополос, и по два человека перебежками продвигаться по открытой местности, пока мотоциклисты принимали весь удар украинских беспилотных летательных аппаратов на себя.

Он рассказал, что украинская армия 11 раз пыталась проводить ротацию сил и контратаковать, однако россияне подбивали вновь прибывающую технику — FPV-дроны и пикапы с десантом.

«Мы держались до последнего, до последней пули в кармане. Доходило до ближнего боя, вплоть до ножевого, потому что противник очень пытался, хотел забрать обратно все себе», — сказал Вялшин.

До этого испанская газета El Mundo сообщила, что ВСУ возводят укрепления в районе Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).

Ранее на Украине назвали возможных преемников министра обороны и главкома ВСУ.