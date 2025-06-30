На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появились данные о возведении ВСУ укреплений в зоне Чернобыльской АЭС

Mundo: украинские войска возводят укрепления в зоне Чернобыльской АЭС
close
РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) возводят укрепления в районе Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Об этом сообщила испанская газета El Mundo.

По данным издания, с 2022 года зона отчуждения возле ЧАЭС серьезно изменилась, и в настоящее время окрестности этой электростанции гораздо лучше защищены.

Журналист Альберто Рохас рассказал, что во время посещения объекта ему запретили фотографировать военные позиции и указывать укрепления, возведенные за последнее время.

«Украина уже давно перевозит сюда песок, мешки с землей, надолбы «зубы дракона» и другие средства пассивной защиты», — сообщило издание.

Уточняется, что представители Киева привезли чистые от радиации строительные материалы из других регионов страны для возведения всех этих укреплений.

В марте генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что удар беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по защитному саркофагу четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС привел к образованию большой дыры в защитной конструкции и спровоцировал пожар.

Ранее на Украине назвали возможных преемников министра обороны и главкома ВСУ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами