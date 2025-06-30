Появились данные о возведении ВСУ укреплений в зоне Чернобыльской АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) возводят укрепления в районе Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Об этом сообщила испанская газета El Mundo.
По данным издания, с 2022 года зона отчуждения возле ЧАЭС серьезно изменилась, и в настоящее время окрестности этой электростанции гораздо лучше защищены.
Журналист Альберто Рохас рассказал, что во время посещения объекта ему запретили фотографировать военные позиции и указывать укрепления, возведенные за последнее время.
«Украина уже давно перевозит сюда песок, мешки с землей, надолбы «зубы дракона» и другие средства пассивной защиты», — сообщило издание.
Уточняется, что представители Киева привезли чистые от радиации строительные материалы из других регионов страны для возведения всех этих укреплений.
В марте генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что удар беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по защитному саркофагу четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС привел к образованию большой дыры в защитной конструкции и спровоцировал пожар.
Ранее на Украине назвали возможных преемников министра обороны и главкома ВСУ.