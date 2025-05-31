Работу боевого лазера РФ впервые показали на видео

Работу боевого лазера спецназа РФ «Кочевник» впервые показали на видео. Кадры были опубликованы Telegram-каналом «Военный осведомитель».

Сотрудники канала подчеркнули, что в условиях СВО лазеры из «дорогих и бесполезных игрушек» превращаются в эффективный инструмент уничтожения БПЛА.

«Остается надеяться, что тема развития лазерного вооружения в России получит новый импульс, а опыт применения лазеров в качестве средств ПВО будет масштабирован на всю страну», — подчеркнули военкоры.

Позднее они обратили внимание на то, что США последовательно развивают лазерную систему противовоздушной обороны (ПВО) из семейства лазеров LOCUST.

«Боевые лазеры семейства LOCUST успешно поражают как малые беспилотники, так и более крупные цели, так во время испытаний было зафиксировано успешное поражение мишени MQM-170C Outlaw весом около 70 кг», — отметили военкоры.

С учетом продвижения США в сфере развития таких лазеров, в «Военном осведомителе» заявили, что отставание в области лазерных технологий может стать «фатальным» для РФ.

До этого президент РФ Владимир Путин поручил ускорить производство робототехники и боевых лазеров.

Ранее ученые научились «рисовать» электрические цепи на любой поверхности с помощью маркера и лазера.