На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Работу боевого лазера РФ впервые показали на видео

«Военный осведомитель» показал работу боевого лазера спецназа РФ «Кочевник»

Работу боевого лазера спецназа РФ «Кочевник» впервые показали на видео. Кадры были опубликованы Telegram-каналом «Военный осведомитель».

Сотрудники канала подчеркнули, что в условиях СВО лазеры из «дорогих и бесполезных игрушек» превращаются в эффективный инструмент уничтожения БПЛА.

«Остается надеяться, что тема развития лазерного вооружения в России получит новый импульс, а опыт применения лазеров в качестве средств ПВО будет масштабирован на всю страну», — подчеркнули военкоры.

Позднее они обратили внимание на то, что США последовательно развивают лазерную систему противовоздушной обороны (ПВО) из семейства лазеров LOCUST.

«Боевые лазеры семейства LOCUST успешно поражают как малые беспилотники, так и более крупные цели, так во время испытаний было зафиксировано успешное поражение мишени MQM-170C Outlaw весом около 70 кг», — отметили военкоры.

С учетом продвижения США в сфере развития таких лазеров, в «Военном осведомителе» заявили, что отставание в области лазерных технологий может стать «фатальным» для РФ.

До этого президент РФ Владимир Путин поручил ускорить производство робототехники и боевых лазеров.

Ранее ученые научились «рисовать» электрические цепи на любой поверхности с помощью маркера и лазера.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами