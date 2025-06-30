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Российские военные начали применять новую ПВО в зоне СВО

Mash: ВС России начали применять лазерную антидроновую систему в зоне СВО
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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России начали применять лазерную систему противовоздушной обороны (ПВО) для борьбы с беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что этот комплекс позволяет выжигать камеры украинских БПЛА и уничтожать их до подлета к цели. Малые ударные беспилотники можно сбивать на расстоянии 2-3 км, а дальность поражения новых систем ПВО составляет 6 км.

Военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что комплекс с лазером мощностью 35 кВт превосходит американскую систему C-UAS DE с излучателем в 26 кВт. По его словам, лазерная система противовоздушной обороны дорогостоящая, однако в эксплуатации она дешевле, чем ракетные комплексы.

13 июня в правительстве России сообщили об испытании противодроновых лазеров. На специальном полигоне отрабатывалось противодействие БПЛА разных типов – от малогабаритных коммерческих дронов до разведывательных и ударных беспилотников.

Ранее «Военный осведомитель» показал работу боевого лазера спецназа РФ «Кочевник».

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