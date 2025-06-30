Бойцы группировки войск «Север» ударили по живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удары были нанесены по бригадам теробороны, а также отряда спецназначения «Химера» ГУР в районе населенных пунктов Бессаловка, Писаревка, Новая Сечь, Варачино в Сумской области.

Кроме того, ВС РФ ударили по живой силе противника в Волчанске Харьковской области.

Недавно российские войска уничтожили десять штурмовых групп ВСУ на Волчанском и Липцовском направлениях в Харьковской области. Украинские военные два раза пытались контратаковать, но безуспешно.

До этого заместитель командира штурмового батальона 30-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады Станислав Зайцев заявил, что ВСУ потеряли контроль над селом Николаевка в Донецкой народной республике из-за тактической ошибки. По его словам, российские бойцы поднимались к позициям по лесополосе и военные ВСУ пытались остановить их пехотой практически без техники.

Ранее военный эксперт заявил о наступательных действиях ВС РФ в Волчанске.