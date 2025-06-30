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Появилось видео из школы в Белгородской области, куда прилетел украинский дрон

Опубликованы кадры из школы в Белгородской области, куда попал БПЛА ВСУ

Появились кадры из школы «Формула успеха» в селе Таврово Белгородской области, куда прилетел украинский дрон. Их публикует Telegram-канал «Белгород — Молния».

На видео попали последствия удара беспилотника, в том числе видна дыра в стене. Как пишет канал, ссылаясь на очевидцев, в момент удара в помещении никого не было.

До этого стало известно об ударе по школе.

28 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Погромец дроны повредили инфраструктурный объект связи.

В селе Новое в результате детонации беспилотника был поврежден гараж на территории домовладения и перебит газопровод. Еще два FPV-дрона повредили постройки и автомобиль в хуторе Рябики. Кроме того, в селе Новостроевка-Первая при налете дрона осколки посекли машину, а в селе Дунайка пострадали стекла в здании коммерческого объекта и три транспортных средства.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Брянске в результате атаки БПЛА ВСУ пострадали два человека.

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Атаки БПЛА на Россию
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