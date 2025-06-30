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Военные за ночь сбили 15 беспилотников над территорией России

Силы ПВО за ночь сбили 15 дронов ВСУ над Курской областью и Азовским морем
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Shutterstock

Силы противовоздушной обороны в ночь на 30 июня сбили 15 украинских беспилотников над Курской областью и Азовским морем. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Отмечается, что десять дронов сбили над Курской областью, пять — над акваторией Азовского моря.

Также Минобороны сообщало, что в период с 23:00 29 июня до 00:00 30 июня российские системы ПРО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Азовского моря.

Ночью на территории республики Крым и Краснодарского края был объявлен режим опасности атаки беспилотников. На полуострове доступ автомобилей на Крымский мост был временно перекрыт с обеих сторон.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российские средства ПВО за сутки сбили ракету «Нептун» и более ста беспилотников ВСУ.

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Атаки БПЛА на Россию
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