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Над Азовским морем сбиты два украинских беспилотника

МО: силы ПВО за час сбили два дрона ВСУ над акваторией Азовского моря
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Shutterstock

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Инцидент произошел в период с 23:00 29 июня до 00:00 30 июня по московскому времени. Беспилотники были самолетного типа, уточнили в военном ведомстве.

Вечером 29 июня министерство обороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника над территориями Брянской и Белгородской областей.

До этого дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В ведомстве уточнили, что аппараты были ликвидированы в период с 8:50 до 11:10 мск. При этом семь беспилотников сбили над территорией Брянской области и еще один — над Курской.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сенатор США рассказал, какими средствами будет расплачиваться Украина с США за оружие.

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