ВС России нанесли удар по промышленному объекту в районе Одессы

«РВ»: на промышленном объекте у Одессы произошел пожар после удара ВС России

В районе Одессы произошел мощный пожар на промышленном объекте в результате удара Вооруженных сил (ВС) России. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

По данным источника, в результате удара ощущался едкий запах химических веществ. В публикации представлены фотографии и видео, на которых запечатлен масштабный пожар в ночное время и столб дыма утром.

В ночь на 30 июня в Харькове на востоке Украины был зафиксирован мощный взрыв. На момент инцидента в Харьковской области действовал режим воздушной тревоги.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее ВС России уничтожили бункер Зеленского.