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Сенатор США рассказал, какими средствами будет расплачиваться Украина с США за оружие

Сенатор Кунс: Зеленский хочет покупать у США больше оружия на деньги европейцев
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U.S. Marines/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский на прошедшем саммите НАТО в Гааге просил о возможности покупать больше американского оружия на деньги европейцев. Об этом Fox News заявил американский сенатор-демократ Крис Кунс.

Зеленский на саммите утверждал, что европейцы финансируют следующий раунд приобретения оружия, заявил сенатор.

Кунс добавил, что украинская сторона очень нуждается в средствах противовоздушной обороны.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что США частично продолжают поставлять оружие Украине.

27 июня председатель Всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк заявил, что Трамп одобрил передачу Украине пяти батарей ПВО Patriot, которые были сняты с дежурства в Израиле. При этом он отметил, что американский президент примет решение о передаче установок на безвозмездной основе.

21 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина направила США запрос на предоставление пакета вооружений, включающего зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Он отметил, что между министром экономики Украины Юлией Свириденко и главой министерства финансов США Скоттом Бессентом налажен «очень хороший диалог».

Ранее на Западе рассказали, во что Зеленскому обойдется долгожданное оружие.

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